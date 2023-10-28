أعربت رابطة العالم الإسلامي عن بالغ قلقها من التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة، مُدينةً -بأشدِّ العبارات- العمليات البرية التي تقوم بها قوات الاحتلال في القطاع.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بهذا الهجوم المروِّع الذي يهدد حياة المدنيين الفلسطينيين، ويضاعف معاناتهم وأزمتهم الإنسانية، مُتجاهِلًا كلَّ النداءات والتحذيرات والقرارات من جميع الدول والمنظمات بمخاطره الإنسانية والأمنية.

وحذَّر العيسى من خطورة مواصلة هذه الانتهاكات الصارخة لكل القوانين والأعراف الدولية؛ الدينية والإنسانية، بحقِّ المدنيين المظلومين، وما تهدِّد به من تداعياتٍ خطرةٍ على استقرار المنطقة والسِّلم الإقليمي والدولي، داعيًا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه العملية العسكرية، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023، حمايةً للمدنيين الأبرياء، واحترامًا للقانون الدولي الإنساني.