أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 4 - 1445/4/10 الموافق 19 - 2023/10/25، عن ضبط 17,260 مخالفًا، منهم 10,819 مخالفًا لنظام الإقامة، و4090 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2351 مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 703 أشخاص، 37% منهم يمنيو الجنسية، و62% إثيوبيو الجنسية، و1% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 23 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 24 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحول من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 48,405 وافدين مخالفين، منهم 40,915 رجلاً، و7490 امرأة، في حين تمت إحالة 42,495 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2199 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9239 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق السعودية.