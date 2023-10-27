استقبل وزير الاتصال الجزائري الدكتور محمد لعقاب الأحد الماضي، بمقر الوزارة، المشرف العام لمجموعة أم بي سي علي الحديثي، برفقته المدير التنفيذي للقناة سام برنات، وكل من علي جابر، وعبد الغني واعلي، ومحمد عمر ذهبي مديرون بمجموعة أم بي سي.

وأبدى ممثل القناة رغبته في تعزيز الشراكة مع الجزائر من خلال فتح مكتب لقناة MBC الجزائر، وكذا إطلاق اشتراكاتها عبر منصة «شاهد» الإلكترونية، مبدياً في ذات السياق رغبة المجموعة في إنتاج عدة برامج إخبارية، ثقافية، رياضية، وكذا إنتاج أفلام ومسلسلات جزائرية، بالعمل مع مخرجين وممثلين وكتاب سيناريوهات جزائريين، ما يتطلب التعاون مع عدة قطاعات: كالمالية والتجارة والثقافة.

في المقابل، أبدى وزير الاتصال استعداده الكامل للمساهمة في إنجاح هذه المبادرة، سواء من خلال إزالة العراقيل التي قد تطيل هذه العملية أو من خلال عرض مشاريع سيناريوهات لأفلام جزائرية خاصة التاريخية منها بالتنسيق مع وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وكذلك وزارة الثقافة والفنون، مؤكدا التزام الدولة بتسهيل اعتماد وعمل القنوات السعودية على غرار قناة MBC والعربية والحدث، وفقا للقانون العضوي للإعلام.

فيما قام وزير الاتصال بتسليم المشرف العام لمجموعة أم بي سي علي الحديثي هدية تذكارية بهذه المناسبة.

كما استقبل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف وفد مجموعة أم بي سي.