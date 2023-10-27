كشفت المديرية العامة للجوازات أنه لا يمكن السفر باستخدام الجواز الحالي أو الجواز الجديد أو الهوية الوطنية، حتى يتم تسليم الجواز القديم وتفعيل الجواز الجديد، وذلك بعد طلب تجديد جواز السفر.

وبينت أنه يمكن متابعة طلب تجديد جواز السفر عبر تتبع الحالة في منصة «أبشر» من خلال «تفاصيل الطلب»، فيما يمكن اختيار أحد فروع الجوازات الظاهرة في قائمة اختيار الفروع أثناء تجديد جواز السفر عبر المنصة لتسلّم الجواز من خلاله أو طلب إيصاله إلى العنوان الوطني.

وشددت «الجوازات» على إمكانية تفعيل الجواز في منفذ المغادرة، ويتطلب إحضار الجواز القديم عند موظف الجوازات في المنفذ، كما يمكن تفعليه في مكاتب الجوازات في كافة المناطق والمدن، علمًا أنه لا يتطلب حجز موعد إلكتروني مسبق لذلك.