تسبب حادث تصادم بين مركبتين في وفاة ثلاثة مواطنين؛ وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات بالغة، وعلمت «عكاظ» أن المتوفين الثلاثة يعملون في وزارة الشؤون الإسلامية بمهنة «مؤذن»، فيما لايزال التحقيق جارياً لمعرفة أسباب الحادث.

ونعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ المتوفين الثلاثة، عبر حسابه على منصة «إكس»، حيث قال: «فجعنا بخبر وفاة ثلاثة مؤذنين من منسوبي فرع الوزارة بمنطقة الباحة، وهم حمدان بن مبارك الغامدي، ضاوي بن عايض الغامدي، مسفر بن سعيد الغامدي -رحمهم الله- إثر تعرضهم لحادث مروري».

وأعرب آل الشيخ عن تعازيه لذويهم قائلاً: «باسمي ونيابة عن زملائي منسوبي الوزارة، أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأهاليهم وذويهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان».

من جانبه، أوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر في منطقة الباحة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن حادثة تصادم بين مركبتين ظهر أمس (الأحد) على طريق كرا الصايدة، مؤكداً أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية والقيادي الميداني للموقع، وتبيّن وقوع ست إصابات تم فرزها والتعامل معها إسعافياً بالموقع حسب البروتوكول الإسعافي.

وقال: «ثلاث حالات أدركتها الوفاة، فيما تعرضت حالتان لإصابات خطرة، وحالة إصابتها متوسطة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العقيق العام، والمتوفين لمستشفى الملك فهد في الباحة».