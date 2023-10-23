زار رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم المقر الفرعي، لرابطة العالم الإسلامي بمدينة الرياض والتقى الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأشاد رئيس الوزراء الماليزي، بالحضور والوزن العالمي للرابطة، مثمناً دورها الإسلامي الكبير، مع تقدير حراكها المهم بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، منطلقةً من مقرها الرئيس بمكة المكرمة حيث القبلة الجامعة للأمة الإسلامية، مؤكداً أن رابطة العالم الإسلامي حسنة من حسنات المملكة العربية السعودية أهدتها للعالم الإسلامي.وجرى خلال اللقاء الاتفاق على موعد انطلاق الدورة الأولى لمجلس عُلماء جنوب شرق آسيا الذي أسسته الرابطة تحت مظلتها في 2 /‏‏ 12 /‏‏1443هـ الموافق 1 /‏‏ 7 /‏‏ 2022م، حيث حضر المؤتمر التأسيسي للمجلس القيادات الدينية الإسلامية في جنوب شرق آسيا، وتم الاتفاق على موعد انطلاق قمة زعماء أتباع الأديان العالمية بكوالالمبور برعاية وحضور دولته. وستركز القمة على تدشين عددٍ من المبادرات وتدارس برامجها التنفيذية لتعزيز الوعي بين الشباب، وترسيخ قيم التعايش بين التنوع الوطني في منطقة الآسيان وحول العالم، وذلك من خلال أدوات فاعلة بنتائج ملموسة ومقاسة لتتجاوز اللقاءات والأطروحات التقليدية والمعادة.ثم أقام العيسى باسم رابطة العالم الإسلامي مأدبة عشاءٍ تكريماً لرئيس وزراء ماليزيا والوفد المرافق له، حضرها وزير الخارجية الماليزي الدكتور زمبري عبدالقادر، وعدد من الوزراء والبرلمانيين من الجانب الماليزي.