تفاعلاً مع ما نشرته «عكاظ» تحت عنوان (طالبات بلّسمر يخشين السقوط في الهاوية)، وقف رئيس بلدية بلّسمر المهندس عبدالرحمن الأحمري وفريق العمل على الموقع، واعدين بإيجاد حلول في القريب العاجل لحماية الطالبات ومنسوبات مجمع بني قاعد من الهاوية.

وكانت «عكاظ» قد نقلت تخوّف طالبات ومنسوبات مجمع بني قاعد في بلّسمر من السقوط في حفر عميقة وصفنها بالهاوية الخطيرة، أمام مواقف الباصات وتُحيط بالمجمع من أغلب الجهات، وتتحوّل يومياً إلى مأزق كبير للطالبات، الأمر الذي قد ينتهي بحسب وصفهن بكارثة جماعية يذهب ضحيتها الأبرياء من الطالبات وقائدي الباصات وأيضاً أولياء أمور الطالبات.