نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر) خلال شهر سبتمبر الماضي أكثر من (3,550,000) عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.

وعبر منصة أبشر أفراد تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 1,950,000 عملية، حيث نفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 95,873 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و28,242 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و26,844 عملية في خدمة بياناتي، و21,953 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و14,147 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و8,425 تعريفًا بفرد الأسرة، و9,457 إصدارًا لسجل الأسرة، وإصدار 6,855 بطاقة هوية بدل تالف.

ونفّذت المديرية العامة للجوازات إصدار وتجديد 253,040 إقامة، وإصدار 184,688 تأشيرة خروج وعودة، وإصدار وتجديد 289,431 جواز سفر سعودي إلكتروني، وتنفيذ 19,605 عمليات من خلال خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و47,713 عملية عبر خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و22,702 طلب في خدمة تقرير مقيم، و6,086 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و11,017 عملية نقل الخدمات، و2,110 عمليات في خدمة إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل.

وأنجز الأمن العام عبر «أبشر» 126,950 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و88,443 إصدارًا لطلب تفويض القيادة، و94,655 عملية في خدمة طلب إذن إصلاح مركبة، و71,480 تجديدًا لرخصة القيادة، و27,567 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و23,595 عملية في خدمة إسقاط المركبات التالفة والمهملة، و19,774 عملية مبايعة مركبات، و17,853 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و11,927 عملية في خدمات السلاح الناري.

وأنجزت المنصة خلال شهر سبتمبر الماضي 173,560 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، كما تم إصدار 15,050 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، إضافة إلى 3,669 استفسارًا عامًا عن البصمة.

وعبر منصة «أبشر أعمال» تجاوزت العمليات المنفذة 1,600,000 عملية، حيث تضمنت إصدار 12,786 إذن إصلاح مركبة للمنشآت، و8,834 تفويضًا في خدمة تفويض القيادة للزائرين، وإضافة 51,054 مستخدمًا فعليًا للمركبة، وتجديد 4,485 رخصة سير، وإصدار 905,961 تفويضًا داخليًا وخارجيًا، وإجراء 35,702 عملية تحفظ على نقل ملكية مركبة، و34,973 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإجراء 3,212 استعلامًا عن معلومات المركبات، و1,369 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة، وأصدرت 360 تصريحًا في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري، وإصدار 24,482 شهادة خلو السوابق.

وتجاوزت العمليات المنفذة في خدمات الجوازات عبر منصة «أبشر أعمال» 360,740 عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، وإصدار 97,771 تأشيرة خروج وعودة، و44,937 عملية نقل خدمات، و21,998 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و7,402 عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، و7,413 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و5,030 إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة، وإلغاء 2,860 تأشيرة الخروج والعودة، و3,939 عملية تعديل المهنة، وتحديث 5,903 معلومات جواز سفر، و25,379 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد.