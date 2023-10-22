أطلق مشروع حافلات مكة، الخدمات المتكاملة المدفوعة، تحت شعار «معًا على الدرب»، وذلك بعد انتهاء الفترة التجريبية التي استفاد منها أكثر من 100 مليون مستفيد.

ومن المتوقع البدء في الإطلاق الفعلي للمشروع بتاريخ 1 نوفمبر 2023، فيما أوضح المركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن أسعار تذاكر للحافلات ستكون 4 ريالات للتذكرة، شاملة جميع الخدمات المتكاملة التي يقدمها، مبينةً أنه ستتوفر باقات وأسعار خاصة لمختلف الفئات ضمن أطر زمنية تلائم عموم المستفيدين.

وأشار المركز إلى أن إطلاق الخدمات المتكاملة يهدف إلى الارتقاء بالجودة في إطار التطوير المستدام، والسعي الدؤوب لإرضاء المستفيدين، إذ ستتم إتاحة الحصول على التذاكر عبر عدة قنوات، كالموقع الإلكتروني، والتطبيق الرسمي الخاص بالمشروع، ومن أجهزة بيع التذاكر المتوفرة في أنحاء مكة المكرمة.

يذكر أن مشروع حافلات مكة قد حقق نجاحاً خلال الفترة التجريبية التي انطلقت في شهر فبراير من العام الماضي 2022 وحتى نهاية شهر أكتوبر 2023، حيث تمكّنت خلاله من خدمة سكان مكة وزائريها عبر 12 مساراً، ولمسافة تمتد لأكثر من 560 كيلومتراً، من خلال 400 حافلة وأكثر من 800 سائق و438 محطّة موزعة في أنحاء مكة.

ويعد المشروع جزءًا من خطّة إستراتيجية تهدف للارتقاء بخدمات النقل العام داخل مكّة المكرمة تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة مكّة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، ويسهم في المحافظة على سلامة المستفيدين، وسهولة وسرعة تنقلهم في أرجاء العاصمة المقدسة، علاوةً على تخفيف الازدحام المروري والانبعاثات الكربونيّة الضارّة.