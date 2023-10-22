يناقش مجلس الشورى، في جلستي الإثنين والثلاثاء، تقريراً تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1443/‏‏1444هـ، ويستمع المجلس إلى رأي اللجنة في أداء الوزارة، وما اُقترح عليه من توصيات.ومن المتوقع أن يصوّت الأعضاء في الجلستين العادية السابعة والثامنة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، على تقارير لجنة الطاقة والصناعة عقب استماعهم إلى وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية للعام المالي 1443/‏‏ 1444هـ، فيما سيصوّت الأعضاء على تقرير اللجنة الصحية المتضمن وجهة نظرها حول ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1443/‏‏1444هـ، عقب مناقشة التقريرين في جلسة سابقة، ويصوّت المجلس على توصيات لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1443/‏‏1444هـ، ومن المنتظر التصويت على توصيات لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 1443/‏‏1444هـ.وفي جلسة المجلس العادية السابعة، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1443/‏‏1444هـ.كما يطرح المجلس في الجلسة ذاتها للنقاش تقريراً مقدماً من لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1443/‏‏1444هـ، وتقرير اللجة المالية والاقتصادية حيال ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1443/‏‏1444هـ.ويطلّع المجلس في جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي سيعقدها الثلاثاء، على وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1443/‏‏1444هـ.ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1443/‏‏1444هـ، وذلك عقب إنهاء اللجنة دراسته ووضع توصياتها بشأنه.