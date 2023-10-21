تلقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً من وزير القوات المسلحة لدى الجمهورية الفرنسية سيباستيان ليكورنو.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والتعاون القائم في المجالات الدفاعية، ومناقشة التنسيق المشترك تجاه القضايا والمستجدات في المنطقة، والجهود الرامية لتهدئة الأوضاع فيها، إضافة إلى بحث آخر التطورات في غزة ومحيطها، وما يبذل من جهود دولية بشأنها.

وأكد وزير الدفاع خلال الاتصال ضرورة وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والعمل على إيجاد الحلول لعودة الاستقرار للمنطقة، واستعادة مسار السلام؛ بما يتيح للشعب الفلسطيني حصوله على حقوقه المشروعة.