اجتمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الرياض اليوم (السبت)، مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى خلال الاجتماع بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً، إذ أكد ولي العهد ضرورة بذل الجهود الممكنة كافة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف، لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

كما أكد ولي العهد أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

حضر الاجتماع وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ.

فيما حضر من الجانب الأمريكي عضو الحزب الديمقراطي عن ولاية ميريلاند من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بن كاردين، وعضو الحزب الديمقراطي عن ولاية رود آيلاند من لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور جاك ريد، وعضوة الحزب الجمهوري عن ولاية ماين من لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ السيناتورة سوزان كولينز، ومن اللجنة المالية في مجلس الشيوخ السيناتور جون ثون، وعضو الحزب الديمقراطي عن ولاية ديلاوير من لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ السيناتور كريس كونز، وعضو الحزب الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت من لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور ريتشارد بلومنثال، وعضو الحزب الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور كوري بوكر، وعضو الحزب الديمقراطي عن ولاية ألاسكا من لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور دانييل سوليفان، وعضوة الحزب الجمهوري عن ولاية ألاباما من لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ السيناتورة كاتي بريت، والسفير الأمريكي لدى المملكة مايكل راتني.