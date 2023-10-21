أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الإطلاق الرسمي لحافلات مكة، وذلك بعد انتهاء الفترة التجريبية.

ويُسهم المشروع في خدمة سكان مكة المكرمة وزوارها، وفي الارتقاء بجودة الحياة، من حيث توفير حافلات سريعة وآمنة في شوارع أقل ازدحاما وأكثر انتظامًا، بحيث تشتمل على مقاعد مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تغطية شاملة لكافة بلديات مكة المكرمة، وحافلات صديقة للبيئة والإنسان.

ويسهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من حيث توطين الخبرات العالمية في مجال النقل العام، وتوفير وظائف عالية المهارات للذكور والإناث، والمساهمة في بناء اقتصاد حيوي متعدد الروافد، متنوع وثري.