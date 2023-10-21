استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض، اليوم (السبت)، دولة رئيس وزراء ماليزيا السيد أنور إبراهيم.

وقد أجريت لدولته مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد ولي العهد، ورئيس وزراء ماليزيا جلسة مباحثات رسمية.

ورحب ولي العهد بدولته في المملكة، فيما عبر رئيس وزراء ماليزيا عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض أوجه العلاقات السعودية الماليزية، وبحث آفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات والفرص الواعدة لتطويرها، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي الوزير المرافق، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد السليم.

فيما حضر من الجانب الماليزي وزير الخارجية الدكتور زامبري بن عبدالقادر، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة السيد زافرول تنكو عبدالعزيز، ونائب وزير السياحة السيد خير الفردوس بن أكبر خان، ونائب الأمين العام لشؤون الثنائية السيد نورمان محمد، وسفير ماليزيا لدى المملكة السيد وان زيدي وان عبدالله، ووكيل الوزارة لقسم غرب آسيا السيد زهيري بن بهاريم، ومدير العلاقات الثنائية للاقتصاد والتجارة السيدة نور حسنا بنت بدر الدين، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الاستثمار الماليزي السيد ويرا أرهام عبدالرحمن، والسكرتير السياسي لرئيس الوزراء السيد محمد كامل بن عبدالمنعم، والمستشار الخاص لرئيس الوزراء السيد عبدالرزاق بن شريف.