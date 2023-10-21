أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1445/3/27 حتى 1445/4/3 الموافق 12-2023/10/18، عن ضبط 15,453 مخالفًا، منهم 9865 مخالفًا لنظام الإقامة، و3610 مخالفين لنظام أمن الحدود، و1978 مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 782 شخصاً، 68% منهم يمنيو الجنسية، و29% إثيوبيو الجنسية، و3% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 25 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، في حين تم ضبط 8 متورطين بنقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحول من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 46,907 وافدين مخالفين، منهم 39,198 رجلاً، و7709 نساء، فيما تمت إحالة 41,633 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1795 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9280 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق السعودية.