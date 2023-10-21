أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن المملكة العربية السعوية تصدرت المؤشرات العالمية بمسيرة طويلة من الإنجازات ساهمت في بناء دولة عصرية قائمة على أسس قوية وصلبة، وضعتها في صدارة دول المنطقة والعالم.

وهنّأ العسومي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى التاسعة لتوليه مقاليد الحكم، متمنياً للشعب السعودي الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.

وثمن رئيس البرلمان العربي في هذا الصدد، ما تشهده المملكة العربية السعودية من منجزات عظيمة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيداً بحرص المملكة على تحقيق التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية.