أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الحفاوة وكرم الضيافة أثناء مشاركته في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

وعبر أمير قطر في برقيتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد، عن تمنياته أن تسهم نتائج هذه القمة في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين دول المجلس ودول رابطة الآسيان، سائلاً الله لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد دوام الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة ما تصبو إليه من تقدم ونهضة وازدهار.