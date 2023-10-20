أعرب ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الحفاوة وكرم الضيافة أثناء مشاركته في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، الذي جسد علاقات المحبة والإخاء والود وعكس ما يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية راسخة وتعاون وثيق في المجالات كافة.

وقال ملك البحرين في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين: «لا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نشيد برؤيتكم الثاقبة وحكمتكم المعهودة في استضافة أعمال هذه القمة، والتي ترأسها بكل كفاءة وجدارة أخونا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله-»، معرباً عن الاعتزاز بما توصلت إليه القمة من نتائج طيبة ومتميزة من شأنها أن تسهم في تعزيز وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون المشترك.