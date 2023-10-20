أعرب ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن بالغ الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، خلال مشاركته في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، التي جسدت عمق الوشائج الأخوية والأواصر الحميمة، والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد ولي عهد الكويت في برقيتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد أن احتضان المملكة لهذه القمة يرسخ دورها المحوري المهم على الساحتين الإقليمية والدولية، وحرص قيادتها على تطوير سبل التعاون وتنمية العلاقات القائمة بين الدول المشاركة في المجالات كافة، والدفع بها إلى آفاق أوسع وأرحب وتعزيز فرص تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها العالم.

ونوه بالجهود التي كان لها أكبر الأثر في إنجاح القمة، راجيًا أن تحقق المباحثات المثمرة والتوصيات الإيجابية أهدافها المرجوة في تعميق أوجه الشراكة الخليجية الآسيوية من أجل بناء مستقبل زاهر للشعوب الشقيقة والصديقة.