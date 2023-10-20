التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الرياض اليوم (الجمعة) رئيس جمهورية الفلبين فرديناند ماركوس جونيور، وذلك على هامش انعقاد قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والفرص الواعدة لتطويرها.

كما التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الرياض اليوم دولة رئيس وزراء فيتنام الاشتراكية فام مينه تشينه، وذلك على هامش انعقاد قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

من جهة أخرى، التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الرياض اليوم سلطان بروناي دار السلام السلطان الحاج حسن البلقيه، وذلك على هامش انعقاد قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

كما التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الرياض اليوم دولة رئيس وزراء مملكة كمبوديا الدكتور هون مانيت، وذلك على هامش انعقاد قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان. وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق العلاقات بين البلدين.

والتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الرياض اليوم رئيس جمهورية تيمور الشرقية جوزيه راموس هورتا، وذلك على هامش انعقاد قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كما التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الرياض اليوم دولة رئيس وزراء جمهورية لاوس الديموقراطية الشعبية سونيكساي سيفاندون، وذلك على هامش انعقاد قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.