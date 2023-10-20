أكد سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة دانغ سوان زونغ لـ«عكاظ»، أن قمة الخليج والآسيان علامة فارقة في العلاقات بين المنطقتين وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المشترك. وأضاف: من المؤكد أن نتائج القمة ستعزز المزيد من الأسس للعلاقات لتنمو بشكل أقوى في المستقبل.

وتطرق السفير زونغ إلى العلاقات الفيتنامية السعودية، وأكد أنها تشهد تطوراً ونمواً في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

ونوه أن البلدين يتمتعان بعلاقة جيدة جدًا مع تبادل الزيارات على مختلف المستويات بين مسؤولي البلدين.

وبين السفير زونغ أن الزيارة الحالية التي يقوم بها رئيس الوزراء الفيتنامي للرياض ذات دلالة كبيرة وهي تأكيد على متانة العلاقات بين الرياض وهانوي، كما أننا نتشارك ونتوافق في العديد من القضايا في المحافل الإقليمية والدولية.

وأشار إلى تطور العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، الذي وصل إلى 3.2 مليار دولار عام 2022، في حين تعدّ المملكة ثاني أكبر شريك تجاري لفيتنام في الشرق الأوسط.

وأشاد بالمشاركات الثقافية بين البلدين والتي تساهم بتعزيز جسور التواصل الحضاري والثقافي والمعرفي وتزيد من التقارب والتآخي بين شعبي البلدين.