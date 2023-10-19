التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم (الخميس) دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد ريشي سوناك.

وجرى خلال اللقاء بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.

وأكد ولي العهد خلال اللقاء ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وأهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، كما أكد ولي العهد أن المملكة تعد استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداءً وحشياً، مشدداً على ضرورة العمل على توفير الحماية لهم.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.

فيما حضر من الجانب البريطاني السفير لدى المملكة السيد نيل كرومبتون، ومستشار الأمن القومي الدكتور تيم بارو، والسكرتير الخاص لرئيس الوزراء السيد جيمي نورمان، والمستشار العسكري الخاص لرئيس الوزراء جون بيو، والمستشارة الإعلامية لرئيس الوزراء السيدة جورجي باركر، وكبيرة المستشارين لرئيس الوزراء السيدة فيونا ماكلوام، ونائب مستشار الأمن الوطني السيدة ساره ماكنتوش.