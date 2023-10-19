استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض اليوم (الخميس) رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو.

وقد أجريت للرئيس الإندونيسي مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد ولي العهد والرئيس الإندونيسي جلسة مباحثات رسمية.

ورحب ولي العهد بفخامته في المملكة، فيما عبر الرئيس الإندونيسي عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد.

وقد جرى استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل تطويرها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

بعد ذلك تم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وهي كالتالي:

أولاً: اتفاقية مجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، وقعها من الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ومن الجانب الإندونيسي وزيرة الخارجية السيدة ريتنو مرسودي.

ثانياً: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة، وقعها من الجانب السعودي وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز، ومن الجانب الإندونيسي وزير الشباب والرياضة السيد اريو بيمو نانديتو.

ثالثاً: اتفاقية برنامج تعاون فني في مجالات التقييس المختلفة، وقعها من الجانب السعودي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ومن الجانب الإندونيسي وزيرة الخارجية السيدة ريتنو مرسودي.

رابعاً: مذكرة تفاهم للتعاون في ضمان جودة المنتجات الحلال، وقعها من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ومن الجانب الإندونيسي الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان منتجات الحلال السيد محمد عقيل ارحام.

حضر جلسة المباحثات، وتوقيع الاتفاقيات، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، ووزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي الوزير المرافق، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، والمستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا فيصل العامودي.

فيما حضر من الجانب الإندونيسي وزيرة الخارجية السيدة ريتنو مرسودي، ووزير التجارة السيد ذو الكفل حسن، ووزير شركات الدولة ايريك طاهر، ووزير الشباب والرياضة السيد اريو بيمو نانديتو اريتيجو، ووزير إدارة مجلس الوزراء السيد برامانا أنونغ ويبووو، ووكيل الوزارة لشؤون آسيا باسيفيك وأفريقيا سفير إندونيسيا لدى المملكة الدكتور عبد العزيز أحمد.