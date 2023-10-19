استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري.

وخلال اللقاء جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الشأن الإعلامي والاهتمام المشترك، التي شملت تعزيز التعاون بين إمارة المنطقة والأجهزة الإعلامية التي تشرف عليها وزارة الإعلام بهدف تدعيم رسائل الإعلام التنموي الذي يُبرز منظومة التنمية الشاملة التي تشهدها منطقة المدينة المنورة في ظل رعاية وعناية حكومة المملكة، إضافة إلى سبل دعم المحتوى الإعلامي الهادف الذي يرسم ملامح من الصورة المشرقة والحضارية للمملكة العربية السعودية.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان أن الإعلام شريك مهم في التنمية، وتطوير العمل الإعلامي المتزن والهادف يساعد على عكس صورة ذهنية مميزة عن المملكة التي تشهد حراكاً غير مسبوق في مختلف المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية وغيرها، مشيداً بالخطوات والإجراءات التي اتخذتها وزارة الإعلام لدعم وحوكمة المنصات الإعلامية.

من جهته، قدّم وزير الإعلام عظيم شكره لأمير منطقة المدينة المنورة على ما تحظى به وسائل الإعلام وفرع الوزارة في المنطقة من دعم وعناية، الأمر الذي يمكّنها من أداء دورها في إيصال الرسالة الإعلامية الهادفة ورفع الوعي المجتمعي ووصف الدور الإيجابي للمملكة والتعبير عنه في المحافل المحلية والعالمية كافة.