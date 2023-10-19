أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم (الخميس)، بدء المرحلة الرابعة من خدمة «حافلات الرياض» وذلك ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض.

ويهدف مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض إلى تعزيز خدمات النقل العام في مدينة الرياض، من خلال تطبيق أعلى المعايير الفنية والتقنية العالمية، التي تسهم في تحسين البيئة الحضرية، لافتةً النظر إلى أنه تم تسيير قرابة 631 ألف رحلة، نقلت من خلالها أكثر من 6 ملايين و310 آلاف راكب منذ إطلاق خدمة «حافلات الرياض» في شهر مارس الماضي من هذا العام.

وبإطلاق المرحلة الرابعة يصل إجمالي مسارات «حافلات الرياض» إلى 40 مسارًا، تُخدم من قبل 614 حافلة، تغطي أكثر من 1632 محطة ونقطة توقف مختلفة، وتغطي 70% من إجمالي الشبكة البالغ طولها 1900 كيلومتر، حيث يواصل المشروع إطلاق المراحل المتبقية بهدف التشغيل الكامل لشبكة حافلات الرياض قبل نهاية العام الميلادي الحالي.

وتشمل المرحلة الرابعة إضافة سبعة مسارات جديدة، حيث سينطلق مسار 932 من حي الربيع توقفاً في محطة الياسمين، كما ينطلق مسار 933 من حي النزهة توقفاً في محطة التعاون، وسينطلق مسار 942 من حي الخليج توقفاً في محطة الروضة، وسينطلق مسار 944 من محطة الأندلس إلى محطة الخليج، وسيكون انطلاق مسار 945 من حي الخليج إلى محطة النهضة، ومسار 947 سينطلق من محطة الشهداء إلى محطة المونسية، وعليه سيكون انطلاق مسار 948 من حي اليرموك توقفاً في محطة اليرموك.

وتهدف إضافة المسارات إلى توسيع شبكة خدمات حافلات الرياض، وتحسين تجربة النقل العام للمواطنين والمقيمين في المدينة، والمساهمة في تقليل الازدحام المروري وتحسين الكفاءة والمرونة في نقل الركاب عبر المدينة بدقة وأمان وراحة.

ويتم دعم خدمة «حافلات الرياض» من خلال استخدام تطبيق «حافلات الرياض» الذي يوفر خدمات عديدة من ضمنها تخطيط الرحلة من خلال خاصية «اختر وجهتك» والقدرة على تتبع الرحلة من خلال «تتبع مسارك» من خلال الخريطة التفاعلية وكذلك إمكانية شراء التذاكر من خلال خاصية «اشتر تذكرتك».

وتقدم البوابة إلكترونية الخاصة بحافلة الرياض www.riyadhbus.sa مجموعة متنوعة من الخيارات للركاب لمعرفة مسارات الحافلات وآلية شراء التذاكر، كما تتيح أيضًا خدمة «بطاقة درب» لدفع أجرة الحافلة بكل سهولة ويسر، ويمكن شراء البطاقة عبر أجهزة بيع التذاكر في محطات «حافلات الرياض» أو مكاتب بيع التذاكر، إضافة إلى خيارات متعددة لشراء التذاكر حيث تتضمن أسعارًا مختلفة: سعر تذكرة ساعتين بتكلفة 4 ريالات، وتذكرة 3 أيام بتكلفة 20 ريالاً، وتذكرة 7 أيام بتكلفة 40 ريالاً، وتذكرة 30 يومًا بتكلفة 140 ريالاً.