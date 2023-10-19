منعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة النكهات والسكريات الصناعية أو الطبيعية، مثل السكر، الجلوكوز السائل، عسل النحل، الدبس، اللاكتوز، والسكر المحول، في الزبادي «الروب الطبيعي المصنع على الطريقة اليونانية».وشددت المواصفة القياسية، على أنه يجب أن يكون المنتج النهائي خالياً من الطعم غير المستساغ، مثل الطعم المر أو المؤكسد، كما يجب أن يراوح اللون الطبيعي من الأبيض الناصع إلى الأبيض الفاتح، أما بالنسبة للقوام والملمس، فيجب أن يكون للمنتج النهائي قوام صلب وناعم ومتجانس شبيه بالكاسترد، بجانب عدم وجود العفن أو تغير في لون السطح، أو وجود خطر فيزيائي.وأكدت، على ضرورة أن يكون المنتج خالياً من مسببات الأمراض، وأن يتم تعبئة المنتج في أوعية معقمة ومحكمة الإغلاق غير منفِذة للرطوبة والهواء، ولا تسمح بتلوث أو تغيُّر خواص المنتج في ظروف النقل والتخزين.وبيّنت ضرورة أن تتم تعبئة المنتج في أوعية معقمة ومحكمة الإغلاق غير منفذة للرطوبة والهواء ولا تسمح بتلوث أو تغير خواص المنتج في ظروف النقل والتخزين، ويتم نقل المنتج بطريقة تحفظه من التلف الميكانيكي والتلوث بحيث تكون عبوات المنتج نظيفة وغير سامة أو ضارة وغير منفذة للماء والرطوبة ولا تؤدي إلى تغير خواصه، وبطريقة تمنع حدوث أي تلوث خارجي له.وأوضحت طريقة تخزين المنتج في حالة التخزين المبرد، فإنه يجب أن يتم تخزين المنتج النهائي عند أو أقل من 4.4 oس، وألا تزيد درجة حرارة التخزين والنقل والتوزيع على 5 oس، ويجب أن تحفظ عبوات الزبادي (الروب) اليوناني بعد اكتمال التخمر في غرفة تبريد لا تزيد درجة حرارتها على 5 oس، ويكون التخزين في أماكن جيدة التهوية وبدرجة حرارة مناسبة تضمن سلامة المنتج، مع الالتزام بالشروط الصحية في أماكن التخزين بعيداً عن مصادر التلوث خصوصاً المبيدات والأسمدة والمواد الكيميائية.وأشارت إلى وجوب أن يدون على كل عبوة البيانات اسم المنتج، وذكر عبارة مدعم بالبروبيوتيك إذا تمت عملية التدعيم بها مع وضع العلامة الدالة على ذلك، ونوع الحليب المستخدم (حليب بقري طازج أو حليب مجفف)، مع ذكر نوع الحيوان مصدر الحليب في حال تصنيع المنتج من حليب غير الحليب البقري)، وفي حال استخدام حليب مجفف يجب ذكر «مصنع من حليب معاد تكوينه».ويمكن وصف المنتج بحسب الادعاء من حيث نسبة الدسم، ومحتوى المواد الصلبة الكلية غير الدهنية، ويدون عليه عبارة «يحفظ مبرداً»، وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، والبيانات التغذوية، وبلد المنشأ، واسم المنتج وعنوانه وعلامته التجارية، إن وجدت مع كتابة اسم الشركة المعبأة وعنوانها وعلامتها التجارية.