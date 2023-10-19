كشفت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح للوقاية من بق الفراش الذي يتنشر غالباً في العديد من الأماكن، كالشقق والملاجئ، والفنادق والحافلات والقطارات، مشيرة إلى أن أعراض الإصابة ببق الفراش، تتمثل في علامات العض أو اللسع الواضحة على الوجه أو الرقبة أو الذراعين واليدين وأجزاء أخرى من الجسم أثناء النوم، ويستغرق ظهور هذه العلامات 14 يوماً لدى بعض الأشخاص.وأضافت: من الأعراض ظهور بقع من الدم على «مفارش» السرير، وبقع صغيرة باللون البني على «مفارش» السرير أو الأثاث، وظهور منطقة منتفخة قليلاً وحمراء أو بنية، وقد تسبب حكة وتهيجاً، وتكون علامات العض أو اللسع عشوائية، أو قد تظهر بشكل مستقيم، وقد يحصل رد فعل تحسسي لدى بعض الأشخاص، مما ينتج عنه تورم مؤلم وشديد، لكن هذا من النادر حدوثه، وهناك بعض الأعراض الأخرى وتشمل الأرق والقلق، وحدوث مشكلات جلدية قد تنشأ جراء الخدش القوي لمكان العضات أو اللسعات.وبيّنت، أن حشرات بق الفراش لا تُشكل خطراً صحيّاً كبيراً، وتعد أفضل طريقة لعلاج العضة أو اللسعة هي تجنب خدش المنطقة المصابة، ووضع المستحضرات المطهرة أو وضع قطعة قماش باردة للمساعدة في تخفيف الحكة، وعدم خدش العضات أو اللسعات لتجنب الإصابة بالعدوى، ويمكن القضاء عليها من خلال رش المبيدات.