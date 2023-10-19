رأس رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام عبدالمحسن العنقري وفد الديوان المُشارك في الاجتماع الـ20 لرؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مسقط.وتناول الاجتماع، عدداً من الموضوعات المتعلقة بتحديث أدلة العمل المشتركة في مجال الرقابة على الأداء، والرقابة على تقنية المعلومات، والرقابة على أعمال الخصخصة، إضافةً إلى دليل رقابة الحوكمة ودليل إعداد التقارير الرقابية، ومناقشة خطة التدريب لعامي (2024-2025م) لمنسوبي دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول المجلس، والخطة التشغيلية للخطة الإستراتيجية للتدريب.ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون القائم وتبادل الخبرات في مجال المحاسبة والرقابة المالية بين الأجهزة النظيرة بدول مجلس التعاون بما يُسهم في دعم مسيرة التعاون والعمل المشترك بين الدول الشقيقة.كما هنأت أمانة مجلس التعاون خلال الاجتماع الديوان العام للمحاسبة بمناسبة فوزه برئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة «الآسوساي» للفترة (2027-2030م).