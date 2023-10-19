ترأس وزير السياحة أحمد الخطيب الدورة الـ 119 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، وذلك ضمن اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة المنعقدة في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، وتأتي مشاركته في الدورة الحالية تأكيداً على دور المملكة الريادي وتأثيرها في قطاع السياحة عالمياً.وافتتح فعاليات الدورة الـ 25 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، بحضور وزراء ومندوبين رفيعي المستوى من أكثر من 150 دولة.كما التقى وزير السياحة، على هامش أعمال الجمعية العامة، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المملكة المغربية فاطمة الزهراء عمور، ووزير البيئة وتغير المناخ في جمهورية أوزبكستان عزيز عبدالحكيموف، ووزيرة الترويج السياحي ونائب وزير السياحة والرياضة في الأرجنتين مارتينيز يانينا أليخاندرا، وناقش معهم سبل تعزيز أواصر التعاون ودعم السياحة المستدامة وتطبيق أفضل الممارسات في القطاع.