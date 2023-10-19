بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض اليوم (الأربعاء)، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

ونقل وزير الدفاع خلال اللقاء تحيات وتقدير قيادة المملكة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس، ودعمها للجمهورية اليمنية؛ لينعم اليمن وشعبه الشقيق بالأمن والاستقرار والرخاء، فيما حمَّل فخامته وزير الدفاع تحياته إلى قيادة المملكة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات والمستجدات في الشأن اليمني، والجهود المشتركة لدعم مسار السلام في اليمن، وعدداً من الموضوعات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الدفاع خلال اللقاء الوقوف مع مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتشجيع الأطراف اليمنية للتوصل إلى حلٍ سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة، وبما يحقق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية في اليمن.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

كما حضره من الجانب اليمني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي؛ عيدروس قاسم الزبيدي، والعميد طارق محمد صالح، وعبدالرحمن أبو زرعة، والدكتور عبدالله العليمي باوزير، وعثمان حسين مجلي.