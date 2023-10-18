تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم (الأربعاء)، من دولة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وجرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً، وقد أكد ولي العهد خلال الاتصال على ضرورة بذل الجهود الممكنة كافة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

كما أشار ولي العهد إلى أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.