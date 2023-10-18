تعلن شركة هامات عن افتتاحها الرسمي للمركز التجاري «ذا فيلج» الواقع على طريق الأمير منصور بن عبدالعزيز في حي الأصالة شمال مدينة جدة بمساحة إجمالية تتجاوز 200 ألف مترمربع، وأكثر من 80 ألف مترمربع مساحة تأجيرية.

ويتميز «ذا فيلج» بتصميم فريد مقسّم على عدة مناطق تلبي احتياجات الزوار كافة من ضمنها: منطقة «البوليفارد» وتحتوي على تشكيلة واسعة من المطاعم المحلية والعالمية، ومنطقة الترفيه بمساحة تتجاوز 14,000 ألف مترمربع توجد فيها أكبر شركات الترفيه العالمية، وكذلك منطقة السينما بأكبر صالات سينما على مستوى المنطقة الغربية بإجمالي 14 صالة تستوعب 1,200 شخص.

ويوّفر «ذا فيلج» أكثر من 2,000 موقف للسيارات مزودة بتقنية المستشعرات لتحديد توافر المواقف في كل صف ويتم ربطها عبر شاشات تفاعلية في مداخل ومخارج المركز التجاري، وتم تخصيص عدد من المواقف لخدمة شحن السيارات الكهربائية، وتم توفير أحدث كاميرات المراقبة الذكية لتأمين وحماية مركبات الزوار.

ويمتاز «ذا فيلج» باستخدامه أحدث التقنيات في البناء والتصميم، كنظام إدارة المبنى الذكي عبر التحكم ومراقبة جميع أنظمة البناء، ونظام استشعار درجات الحرارة الذكي من أجل الحفاظ على درجة الحرارة بشكل يتناسب ويتكيّف مع أعداد الزوار، ونظام النوافير التفاعلية الذكية وصممت لتكون راقصة في منطقة «سنترال بارك» بذكاء حيث يتم ربطها بأنظمة الصوت والضوء الخاصة بالمركز التجاري لتعمل بشكل تفاعلي مع الإضاءات والسماعات الخارجية، ويستخدم «ذا فيلج» النباتات الطبيعية داخل وخارج المركز التجاري وفي منطقة البوليفارد لتقليل الانبعاثات الكربونية على البيئة والإنسان، وتمت تغطية ممرات المركز التجاري بإضاءة طبيعية عن طريق القبب السماوية المقاومة للأشعة فوق البنفسجية لضمان إمداد المركز بإضاءة طبيعية طيلة النهار.

وصُمم المبنى ليكون صديقاً للبيئة عبر تجهيز تقنية الخلايا شمسية لتنتج مايقارب 1000 كيلووات، كما تم استخدام نظام تدوير المياه الرمادية، بحيث تتم إعادة تدوير المياه الرمادية والاستفادة منها في سقيا النباتات وأجهزة الطرد في دورات المياه ومحطة المعالجة لأبراج تبريد المركز التجاري.

ويعد «ذا فيلج» أحد مشاريع شركة الجوهرة الكبرى، ومن تطوير شركة محمد الحبيب العقارية، وتم افتتاحه الأولي في مايو من هذا العام، ويُدار ويُشغل من قبل شركة هامات، وتُعد هامات من كبرى الشركات الرائدة في المنطقة في إدارة وتشغيل المراكز التجارية، وتدير وتشغل أكثر من 14 مركزاً تجارياً في مختلف مناطق المملكة.