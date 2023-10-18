أوضح المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور في مؤتمر صحفي مساء اليوم (الأربعاء) أن عملية التقييم تتم وفق أفضل الممارسات الدولية ووفق مشروعية الهدف العسكري وعملية تحقيق الميزة العسكرية والتوازن والأضرار الجانبية، التي تقع خلال عملية الاستهداف، ومدى التزام قوات التحالف في عملية التنفيذ والتخطيط طبقاً لقواعد الاشتباك والقواعد الدولية.

واستعرض المنصور ادعاءات تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام، حول أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية داخل اليمن، من ضمنها ما يتعلق بما ورد من ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في اليمن المتضمن أنه في قرية (بيت الرحل) بمنطقة (المعاصلة) في مديرية (الجراحي) بمحافظة (الحديدة)، جرحت طفلة كانت تلعب خارج منزلها بسبب ضربة جوية استهدفت منزل يبعد خمسة أمتار تقريباً عن منزل الطفلة، وسبقت ذلك في الساعة (7:00) من صباح اليوم نفسه ضربة جوية نُفذت على بعد (1000) متر من منزل الطفلة، وأفادت المصادر بعدم وجود أي مخيمات أو عربات أو تجمعات تابعة للحوثيين في ذلك الوقت في القرية. وقام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهمات الجوية، وجدول حصر المهمات اليومي، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهمات جوية في محافظة (الحديدة)،

وكذلك بدراسة المهمات الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد في الادعاء.

واستمر المنصور في تفنيد الادعاءات التي منها الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (وحدة بير زيد الصحية) بمديرية (كتاف والبقع) في محافظة (صعدة) بتاريخ (17/ 8/ 2015) وبدراسة المهمات الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:

1. في يوم الأحد الموافق (16/ 8/ 2015) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري يبعد مسافة 6,000 متر عن (وحدة بير زيد الصحية) محل الادعاء باستخدام قنبلة واحدة أصابت الهدف.

2. في يوم الثلاثاء الموافق (18/ 8/ 2015) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري يبعد مسافة 3,500 متر عن (وحدة بير زيد الصحية) محل الادعاء باستخدام قنبلة واحدة أصابت الهدف.

في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (وحدة بير زيد الصحية) بمديرية (كتاف والبقع) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (17/ 8/ 2015) كما ورد بالادعاء.

وفي ما يخص الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (عربة) من نوع (شاص بيك أب) بمديرية (مرخة العليا) بمحافظة (شبوة) بتاريخ (18/ 9/ 2021) فقد توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى التالي:

1. صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع (عربتين) من نوع (شاص بيك أب) تابعتين لمليشيا الحوثي المسلحة في منطقة العمليات العسكرية الجارية بمديرية (مرخة العليا) بمحافظة (شبوة) وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

2. إصابة العربة (محل الادعاء) في الاستهداف الثاني كانت نتيجة خطأ غير مقصود بسبب دخولها في منطقة العمليات العسكرية الجارية، إذ لم يقم المسؤول بمركز القيادة والسيطرة الرئيسي بمحافظة (شبوة) التابع لقوات التحالف السطحية بالتعرف بدقة عالية على الهدف العسكري (عربة) من نوع (شاص بيك أب)، حسب ما تنص عليه قواعد الاشتباك المعتمدة لدى قوات التحالف.

يوصي الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتالي:

1. اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤول عن طلب الاستهداف بمركز القيادة والسيطرة الرئيسي بمحافظة (شبوة) التابع لقوات التحالف السطحية لعدم التعرف بدقة عالية على الهدف العسكري الثاني (عربة) من نوع (شاص بيك أب)، ما يعد مخالفة لقواعد الاشتباك المعتمدة لدى قوات التحالف.

2. مناسبة قيام دول التحالف بتقديم المساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار المادية نتيجة الخطأ غير المقصود باستهداف (عربة) دخلت منطقة العمليات العسكرية الجارية.