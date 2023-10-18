احتفل السعوديون بالذكرى التاسعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتوليه مقاليد الحكم. ثمانية أعوام مضت لم يشعر فيها السعوديون إلا بالأمن والأمان والازدهار ونهضة عمرانية بات العالم يحكي عنها.وأوضح رئيس لجنة تجار الخضار والفواكه بـ«الغرفة التجارية الصناعية» في جدة سحيم الغامدي أن التحولات التي تشهدها بلادنا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هي من فضل الله ثم بفضل قيادتنا نقلة للتقدم وتحول إيجابي على جميع الأصعدة في عهد مبارك مشدود بولي عهد أمين الأمير محمد بن سلمان، هذا التحول جعل المملكة في مصاف ومقدمة دول العالم.وأشعار الغامدي إلى أن ذكرى البيعة تدعونا كسعوديين لنفخر بقيادتنا، سائلين المولى القدير أن يحفظهم، ويديم عزه وتوفيقه لأرض الحرمين الشريفين ومهبط الوحي ومثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم.مبينا أن المملكة تعيش اليوم انطلاقة غير مسبوقة تعززت فيها حقوق الكبار والصغار الرجال والنساء وبات شباب هذا الوطن محل اهتمام الغير بسبب تفوقهم في كافة المجالات التي وصلت إلى عنان السماء من خلال مشاركة رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني في رحلة غير مسبوقة لاسيما مشاركة المرأة.مضيفا أن ذكرى البيعة هي تجديد ولاء لملك نذر نفسه لإسعاد أبنائه وإخوانه المواطنين، فأسر قلوبهم وبادلوه الحب بالحب وشددوا على الولاء والإخلاص لمليكهم الذي منحهم الرفاهية وحارب الفساد وزرع الأمن والأمان بحكمته وحنكته وحكم بالكتاب والسنة، فذكرى البيعة هي استذكار لإنجازات كثيرة ومسيرة نماء مستدامة، داعيا الله أن يحفظ خادم الحرمين وولي عهده.