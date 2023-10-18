استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض، اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية سنغافورة السيد لي هسين لونغ.

وقد أجريت لدولته مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد ولي العهد، ودولة رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، جلسة مباحثات رسمية.

ورحب ولي العهد بدولته في المملكة، فيما عبر رئيس الوزراء السنغافوري عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه سمو ولي العهد.

وقد جرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر جلسة المباحثات وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، والمستشار بالديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سنغافورة عبدالله بن محمد الماضي.

فيما حضر من الجانب السنغافوري وزير الخارجية الدكتور فيفيان بالاكريشان، ووزير التعليم تشان تشون سينغ، ووزير التنمية الاجتماعية والأسرية ماساجوس ذو الكفلي، والوزير الثاني للتجارة والصناعة الدكتور تان سي لينغ، وسفير سنغافورة لدى المملكة إس بريمجيت، ووكيل الوزارة الثاني للشؤون الخارجية لوك غوه، وسكرتير خاص لرئيس الوزراء جيرماين لوي، ووكيلة الشؤون الإعلامية لدى رئيس الوزراء تشانغ لي لين، ومدير عام بوزارة الخارجية صامويل تان.