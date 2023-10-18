أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية لبنان، أنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان، داعية المواطنين كافة للتقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حالياً.

كما دعت السفارة المواطنين المتواجدين في لبنان إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن التي تشهد تجمعات أو مظاهرات، لحين مغادرتهم.

وشددت على ضرورة تواصل المواطنين معها حال حدوث أي طارئ -لا قدر الله، راجية السلامة للجميع.

ولفتت إلى التواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية:

هاتف سفارة المملكة لدى لبنان:

009611762711

009611762722

هاتف شؤون السعوديين:

0096178803388

0096176026555

الهاتف الموحد لشؤون السعوديين بالخارج:

920011114