• سيكون مشروع «فيزيوثيرابيا» أكبر شبكة مراكز صحية وإعادة تأهيل يمكن الوصول إليها بسهولة في المملكة، ما سيساعد على تعزيز الصحة البدنية المثلى والتعافي للمرضى من جميع الأعمار • سيقدم المشروع المشترك حلولاً وتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للارتقاء بمستوى خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل الرياضي في المملكة

أعلنت برجيل القابضة، إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركة لجام للرياضة، المالك والمشغل لسلسلة مراكز وقت اللياقة في الشرق الأوسط، الافتتاح الرسمي لأول مركز تابع لمشروع «فيزيوثيرابيا»، أول شبكة من نوعها من مراكز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل المتطورة في المملكة العربية السعودية، إذ تهدف هذه المراكز إلى تقديم خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل المتطورة الأكثر ابتكاراً وشمولاً في المنطقة.

وقبيل الإطلاق، استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة الدكتور شمشير فاياليل، والرئيس التنفيذي الإقليمي لبرجيل القابضة عبدالمحسن العشري، وغيرهما من كبار المسؤولين، وعرض الدكتور شمشير إطلاق خدمات فيزيوثرابيا كأكبر شبكة علاج طبيعي وإعادة تأهيل في المملكة العربية السعودية.

وستكون مراكز العلاج الطبيعي التي تم إطلاقها حديثا في مول العليا فيو فيتنس تايم بالرياض، وصالة المونسية للرجال، وصالة المونسية للسيدات، وصالة التعاون للرجال، هي الأولى من بين 60 مركزا متقدما للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والرعاية سيتم إنشاؤها داخل وخارج لجام وفي في جميع أنحاء المملكة.

وإضافة إلى المراكز التي تم افتتاحها حديثاً، فمن المقرر إطلاق المراكز الـ16 القادمة قريباً. وسيتم توزيع هذه المراكز بشكل إستراتيجي عبر المواقع الرئيسية، بما في ذلك 10 في الرياض، 2 في جدة، وواحد في الدمام والخبر والمنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية، بما يتماشى مع خطة التوسع التي تستهدف إنشاء أكبر شبكة في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي الإقليمي لبرجيل القابضة عبدالمحسن العشري: «بصفتنا شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية في المنطقة، تتمثل مهمتنا في تمكين الأفراد من إطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة وتغيير حياتهم. ونطمح من خلال مشروع فيزيوثيرابيا إلى تحقيق الريادة في تقديم خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل المتطورة، وإرساء معايير جديدة لهذا القطاع وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر صحة وازدهارا. ومن خلال إطلاق مراكزنا في المملكة، نتطلع إلى تحقيق رؤيتها في أن تصبح مركزاً عالمياً للرياضة».

وأوضح العشري تفاصيل الخدمات النوعية والتجهيزات الطبية المتقدمة وأمهر الكفاءات الإكلينيكية، مؤكداً تسخير كافة الإمكانات والموارد لتكون هذه المراكز مرجعا إقليميا.

من جهته، ثمن أمير منطقة الرياض الجهود المبذولة وحاجة المنطقة لهذه الخدمات النوعية.

ومن خلال الجمع بين المعايير الفائقة التي تتبعها برجيل القابضة في تقديم خدمات الرعاية الصحية والانتشار الواسع لمراكز اللياقة البدنية التابعة لشركة لجام للرياضة، ستتميز مراكز «فيزيوثيرابيا» بسهولة وصول أكبر عدد من الأشخاص الذين يبحثون عن منهج شامل ومتكامل لتعزيز اللياقة البدنية والتعافي. وسيقدم كل مركز مجموعة واسعة من الخدمات المتطورة، تتضمن التقييمات الشخصية وبرامج العلاج الطبيعي المخصصة وخدمات التدريب وإعادة التأهيل الرياضي. وتهدف مراكز «فيزيوثيرابيا»، المجهزة بأحدث الأدوات والتقنيات المتطورة، إلى تقديم مستوى استثنائي من الرعاية التي تلبي المعايير الدولية.

وتتبنى «فيزيوثيرابيا» نموذجاً فريداً قائماً على صالة الألعاب الرياضية لتقديم خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وتدعم الجهود الرامية إلى انضمام المملكة العربية السعودية إلى شبكة الصحة العالمية «التمرين هو الدواء»، وهي مبادرة صحية عالمية تديرها الكلية الأمريكية للطب الرياضي (ACSM).

من ناحيتها، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لشركة لجام للرياضة شدن بنت حمد الصقري: «يعد إطلاق مراكز فيزوثيربيا خطوة رئيسية في ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي رائد للعلاج الطبيعي المتقدم وخدمات إعادة التأهيل والعافية. نحن سعداء بهذه الشراكة والإضافة القيمة إلى مجموعة مشاريعنا وخدماتنا التي نسعى من خلالها إلى تحسين جودة الحياة وتوجيه المجتمع نحو أسلوب حياة صحي». وأضافت: «سيعمل في هذه المراكز متخصصون رائدون في مجال الرعاية الصحية من ذوي المهارات العالية لتقديم الخدمات العلاجية القائمة على الأدلة لجميع الأفراد من مختلف الأعمار والفئات».

تهدف «فيزيوثيرابيا» إلى تعزيز البنية التحتية واقتصاد الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، من خلال الارتقاء بقدرات المراكز الحكومية ومراكز الإحالة الوطنية، وتوظيف أكثر من 1000 موظف معظمهم من المواطنين السعوديين، وتعزيز السياحة الطبية. وتماشياً مع أهداف المملكة الخاصة بتوفير بيئة رياضية عالية الجودة، توفر «فيزيوثيرابيا» أيضاً تدريباً رياضياً على مستوى عالمي.

تتضمن تقنيات إعادة التأهيل الجديدة التي توفرها مراكز «فيزيوثيرابيا» تقنيات imoove®، وGait Analysis، وLokomat، والتي ستوفر حلولاً ذات تأثير كبير وملموس للمرضى الذين يعانون من حالات السكتات الدماغية والتصلب المتعدد ومرض باركنسون، وغيرها من الأمراض العصبية والعضلية، مما يضمن حصولهم على فرصة لعيش حياة مستقلة أكثر صحة. ومن خلال التركيز على عمليات إعادة التأهيل الوقائية، تهدف مراكز «فيزيوثيرابيا» إلى بدء عملية إعادة التأهيل قبل حدوث الإصابة.

تم تصميم المراكز وفقا لأعلى المعايير العالمية، بهدف إيجاد بيئة مريحة أثناء تلقي الرعاية، وتم تجهيزها بأحدث الخدمات والتقنيات العلاجية الابتكارية في مجال الأجهزة الصحية القابلة للارتداء، مثل أجهزة «ووك بوت - Walk Bot». وتوفر المراكز خدمات طبية متخصصة لإعادة تأهيل العضلات والعظام، وإعادة التأهيل العصبي المتقدم باستخدام الروبوتات، والرعاية قبل الولادة وبعدها، وإعادة التأهيل الصحي، وطب الأطفال، وإعادة تأهيل الإصابات الرياضية، وإعادة تأهيل العمود الفقري والظهر، وإعادة تأهيل العظام قبل الجراحة وبعدها، والعلاج بالأكسجين عالي الضغط وخدمات إعادة التأهيل المنزلية.

كذلك، توفر مراكز الشبكة خدمات تحليل المشي، ومختبر القدم، وتقويم العظام والأطراف الصناعية، وتتطلع إلى تقديم خدمات علاجية إضافية، بما في ذلك العلاج الوظيفي وعلاج النطق واللغة، والتحكم بالألم والعلاجات البديلة.

تأتي هذه الشراكة ضمن إطار إستراتيجية لجام للرياضة للمساهمة في دعم أهداف رؤية 2030 لتحسين جودة الحياة، والتزامها بتخطي الحدود مع المشاريع المبتكرة التي تعزز مشهد اللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية، وتعزيز ثقافة أسلوب الحياة الصحي.

يذكر أن مجموعة برجيل القابضة تسعى إلى توسيع نطاق خدماتها في المملكة العربية السعودية عبر شراكتها مع لجام للرياضة، وتهدف لافتتاح 60 مركزا خلال فترة العام والنصف القادمة (12 – 18 شهرا) في جميع مناطق المملكة. ويأتي ذلك، بعدما أعلنت المجموعة في وقت سابق نيتها استثمار ما يصل إلى نحو مليار دولار أمريكي في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030 بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ويذكر أن «فيزيوثيرابيا» هي شبكة من مراكز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل المتطورة التي تقدم أحدث التقنيات وبرامج العلاج والتأهيل المتخصصة في المملكة العربية السعودية. وتوفر مراكزنا برامج إعادة التأهيل الشخصية والشاملة والمتكاملة والتي ستغير طرق تقديم خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل تماماً.

وتعد «فيزيوثيرابيا» مشروعاً مشتركاً بين برجيل القابضة، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية، وشركة لجام للرياضة، أكبر مالك ومشغل لمراكز اللياقة البدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف المشروع إلى تعزيز الصحة البدنية المثلى والتعافي الشامل للمرضى من جميع الأعمار، إذ يقدم خدمات طبية متخصصة لإعادة تأهيل العضلات والعظام، وإعادة تأهيل العظام قبل وبعد الجراحة، وإعادة التأهيل العصبي المتطورة باستخدام الروبوتات، والرعاية قبل وبعد الولادة، وإعادة التأهيل للأطفال، وإعادة التأهيل للإصابات الرياضية، وإعادة تأهيل العمود الفقري والظهر، والعلاج بالأكسجين عالي الضغط، والرعاية المتخصصة، وخدمات إعادة التأهيل المنزلية.

وتلتزم مراكز «فيزيوثيرابيا» بالارتقاء بمستويات خدمات العلاج الطبيعي في المملكة العربية السعودية من خلال دمج التكنولوجيا المتطورة والروبوتات والخبرة المميزة. ويمكن العثور على مراكز «فيزيوثيرابيا» في العليا فيو فتنس تايم، والمونسية فتنس للرجال، والمونسية فتنس للسيدات في الرياض، ونادي التعاون للرجال ونخطط للتوسع بإنشاء 60 مركزا للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في جميع أنحاء المملكة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

كما تعد شركة لجام للرياضة هي شركة اللياقة البدنية الوحيدة المتداولة علنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي المالكة والمشغلة للعلامة التجارية «وقت اللياقة»، وهي مقدم خدمات متكامل في مجال الصحة واللياقة البدنية.

استثمرت الشركة في جميع جوانب مراكزها الرياضية لتوفّر لمشتركيها أعلى المعايير في مجال الرياضة والترفيه واللياقة البدنية. وإضافة إلى أجهزتها الحديثة، تفخر الشركة بمجموعة مميزة من الموظفين المؤهلين تأهيلا عالياً؛ لتقديم خدمة مثالية وتجربة استثنائية لكل مشتركيها. وتسعى «وقت اللياقة» جاهدة لتوفير أفضل خدمات اللياقة البدنية والرياضة من خلال شبكة مراكزها الرياضية التي تنمو باستمرار في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وكلها ثقة بأن الجميع يمكنه تحقيق أهدافه الصحية من خلال ممارسة الرياضة، وتحقيق اللياقة للعقل والجسد.

يذكر أن مجموعة برجيل القابضة تم تأسيسها في عام 2007، وهي إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من خلال شبكة أصولها التي تبلغ 68 مركزاً بما في ذلك 16 مستشفى و30 مركزاً طبياً، إضافة إلى الصيدليات والخدمات الصحية، توفر المجموعة أعلى مستويات الرعاية للمرضى في المنطقة. وتشمل العلامات التجارية التابعة لمجموعة برجيل القابضة مستشفيات برجيل ومستشفيات ميديور ومستشفيات إل إل إتش ومستشفى لايف كير ومركز «تجميل»، وفيزيوثيرابيا للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وتمتلك المجموعة 12 مرفقاً حاصلاً على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) مجهزاً بـ1660 سريراً للمرضى في عملياتها في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان. كما تمتلك المجموعة مرافق الرعاية الشاملة المخصصة لمرضى السرطان في الإمارات العربية المتحدة وهي من إحدى المنصات الرائدة في الدولة في تقديم الرعاية الصحية للأم والطفل.