شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على رفض بلاده سياسة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية، مقدماً التعازي في ضحايا مستشفى الأهلي المعمداني مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل الفوري.

كما أكد الرئيس السيسي ضرورة تكاتف المجتمع الدولي نحو ضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فضلًا عن الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية للتصعيد، من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية.

وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحفي اليوم (الأربعاء) بالقصر الجمهوري مع المستشار الألماني أولاف شولتز، أن القاهرة ترفض تصفية القضية الفلسطينية عسكرياً، وقال: «نحن دولة ذات سيادة حرصت منذ اتفاقية السلام مع إسرائيل، على أن يكون هذا المسار استراتيجيا داعماً لدول أخرى للانضمام لها». مضيفاً ما يحدث الآن في فلسطين قضية منطقتنا بالكامل، ولها تأثير على قضية العرب كلها، محذراً من استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، لكون أنه سكون لها تداعيات أمنية وعسكرية خطيرة.

وفي سياق آخر قررت مصر والأردن وفلسطين إلغاء القمة الرباعية التي كان من المقرر انعقادها صباح اليوم الأربعاء في العاصمة الأردنية عمان بين بايدن والرئيس السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن الأحداث في غزة، وإنهاء الحرب وفتح معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فيما كشفت مصادر مسؤولة لـ«عكاظ» أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور القاهرة وعمان، عقب زيارته المرتقبة لإسرائيل؛ لبحث وقف إطلاق النار بين المقاومة حماس وإسرائيل.

وعلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم (الأربعاء) على ما حدث بشأن المجزرة الإنسانية البشعة، وقال: تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء الثلاثاء في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين.

وأدان الرئيس السيسي خلال منشوره بأشد العبارات، هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية، مؤكداً موقف مصر دولة وشعباً رفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالباً بوقفها بشكل فوري.

وفى سياق متصل، أعلنت النقابات المصرية إدانتها الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي، باستهداف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، ومن بين تلك النقابات نقابة الصحفيين التي حمّلت جميع دول العالم، خصوصاً الدول الكبرى المتواطئة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، مسؤولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية، وإدانتها بشكل واضح، وقرر مجلس نقابة الصحفيين الدعوة مساء اليوم (الأربعاء) لوقفة احتجاجية؛ لإعلان موقفهم الواضح دعماً للأشقاء الفلسطينيين ضد الإجرام الصهيوني.