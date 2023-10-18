كشف المخرج طارق العريان، انطلاق تصوير مشاهد الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق» في السعودية، وذلك بعد نجاح جزءيه الأول الذي عرض 2015، والثاني 2019.ودارت أحداث الجزءين حول أربعة أشقاء يعملون في السرقة ويحصدون منها أموالاً ضخمة، لكن يقعون في مشكلات كبيرة، وكان من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، وشاركهم في البطولة أحمد داود، وباسم سمرة، وخالد الصاوي، ونسرين أمين، وندى موسى، وسيد رجب، وإخراج وإنتاج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.ونشر العريان صورة عبر حسابه بإنستغرام، معلناً توجهه إلى الرياض، لبدء تصوير مشاهد الجزء الثالث من الفيلم في منطقة البوليفارد.