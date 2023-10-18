رأسَ محافظ الطائف رئيس المجلس المحلي للتنمية والتطوير الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء)، اجتماعَ المجلس المحلي للتنمية والتطوير الـ11 من الدورة السادسة بحضور أعضاء المجلس.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات في المجالات المتعلقة بالتنمية والتطوير في المحافظة، إضافة إلى استعراض التقارير المقدمة من اللجان المنبثقة من المجلس، ودراسة عدد من التوصيات.

وحثَّ محافظ الطائف جميع الأعضاء على مضاعفة الجهود من كافة الجهات الحكومية لتقديم خدمات تليق بالمحافظة وسكانها وزوارها؛ والإسهام الفاعل في التنسيق والعمل الجماعي، وإبداء الآراء والمقترحات ضمن جدول أعمال المجلس، في كل ما يحقق النمو والازدهار لمحافظة الطائف.

كما تطرق الاجتماع لعقد منتدى الطائف للاستثمار برعاية محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود مطلع نوفمبر القادم، ويشارك عدد من الشخصيات البارزة في المملكة متحدثين في المنتدى.