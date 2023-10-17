استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق رائد بن سليمان الخراشي، ووكلاء إمارات مناطق المملكة المساعدين لشؤون الحقوق، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور إبراهيم بن سليمان آل رزحان.

ورحّب أمير منطقة المدينة المنورة بالجميع، كما اطّلع على أبرز نتائج وتوصيات اجتماع الوكلاء المساعدين لشؤون الحقوق الذي استضافته إمارة المنطقة، مشيداً بالأعمال التي تضطلع بها وكالات الحقوق في إمارات المناطق والجهات المعنية بتطبيق الأنظمة والإجراءات الحقوقية، إضافة إلى استثمار كافة التقنيات والإمكانات التي تعزز الجوانب الحقوقية التي كفلها النظام للمواطن والمقيم والزائر.

وخلال اللقاء اطّلع الأمير فيصل بن سلمان، على محاور وأهداف ملتقى الحقوق الثالث المصاحب للاجتماع وما يتضمنه من جلسات وأوراق علمية وموضوعات ذات صلة بالجانب الحقوقي.

وفي ختام اللقاء قدّم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الحقوق رائد الخراشي، عظيم شكره وامتنانه لأمير منطقة المدينة المنورة، على الرعاية والعناية التي حظي بها اجتماع وكلاء شؤون الحقوق بإمارات المناطق، إضافة إلى الملتقى المصاحب، بما يتواءم مع الأدوار الحقوقية التي تؤديها وكالات شؤون الحقوق وفق الأُطر العامة للنظام.