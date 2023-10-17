ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 32 مخالفاً لنظام البيئة؛ 17 مواطناً، ومواطنين خليجيين، و12 مقيماً من الجنسية السودانية، ومقيماً من الجنسية الهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 623 متناً من الإبل، و290 رأساً من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.