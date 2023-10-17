استقبل سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، في قصر البركة في العاصمة العُمانية مسقط، اليوم (الثلاثاء)، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة تطورات الأوضاع المستمرة في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لنزع فتيل التوتّر، وسبل حماية المدنيّين العزّل من العمليات العسكرية المتصاعدة خلال الفترة الماضية.

كما تم التطرق إلى مسيرة العمل الخليجي المشترك والتعاون والتنسيق المثمر بين دوله وسبل الدفع به بما يعود بالنفع على شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.