قبضت شرطة منطقة القصيـم علـى مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وارتكاب حوادث جنائية تمثلت في سرقة بطاريات وكابلات وقواطع ومواد صحية وكهربائية، وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية، وجـرى إيقافه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.