دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية محطة توليد الأكسجين بمستشفى عزل تريم في محافظة حضرموت، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث ستعمل المحطة على إنتاج 100 أسطوانة أكسجين في اليوم.

وثمّن وكيل محافظة حضرموت سالم يسلم بن شرمان الدور الإنساني الكبير الذي تقدمه المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في دعم القطاع الصحي لبلاده، مؤكداً أهمية هذه المساعدات التي ستسهم -بمشيئة الله- في تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتخفيف من معاناة المحتاجين في البلاد.

وأوضح مشرف وحدة التنسيق بمركز الملك سلمان للإغاثة في محافظة حضرموت عبد العزيز باوزير أن تسليم وتشغيل محطة توليد الأكسجين بمستشفى تريم في محافظة حضرموت يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الكريمة لتخفيف معاناة المرضى المترددين على المرافق الصحية الرئيسية، مؤكدا أن المركز مستمر في تقديم خدماته في كافة المجالات الإنسانية.

ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للنهوض بالقطاع الصحي اليمني والارتقاء بخدماته.