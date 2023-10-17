رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء) اجتماع لجنة الحج المركزية بمقر الإمارة بمكة المكرمة، تخلله مناقشة عدد من الموضوعات، أبرزها نتائج حلقة النقاش الافتتاحية للتخطيط لموسم حج 1445هـ، والجاهزية والاستعدادات لاستقبال وخدمة المعتمرين.

واستعرض الاجتماع ترتيبات إعداد خطة موسم حج 1445هـ والجدول الزمني للتخطيط ورفع جاهزية الخدمات والمتابعة، ومؤشرات آداء العمرة ومؤشرات القدوم والمغادرة، والمستهدفات والتوقعات للمرحلة القادمة لموسم العمرة.

كما تمت مناقشة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام خلال موسم العمرة والتي تمكنهم من آداء شعائره الدينية بكل يسر وسهولة.

من جهة ثانية، استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، في قصر الضيافة بمكة المكرمة اليوم، عددًا من مديري الإدارات الحكومية والقطاعات الأمنية بالعاصمة المقدسة، وجمعًا من أهالي مكة.

كما استقبل الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بمكة المكرمة اليوم، رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب؛ وذلك بمناسبة صدور الموافقة السامية بتجديد تعيينه رئيساً للجامعة. وهنأ الأمير بدر بن سلطان الدكتور آل مذهب، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله.