التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الرياض اليوم (الثلاثاء)، أمير إمارة موناكو الأمير ألبير الثاني.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والفرص الواعدة لتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان.

فيما حضر من جانب موناكو كبير الإداريين العقيد برونو فيليبونات، والرئيس المؤسس لمنظمة السلام والرياضة السيد جويل يوزو، وقنصل موناكو في لبنان السيد بشارة الخوري.