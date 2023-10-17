أغلقت أمانة منطقة الباحة 79 منشأة تجارية مخالفة، وحررت 343 مخالفة، خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري. ونفذت الأمانة والبلديات التابعة لها أكثر من 2000 جولة رقابية، على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة.

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط حرص الأمانة على متابعة الأسواق والمحلات التجارية بما يحقق تقديم منتجات ذات جودة عالية، لافتا إلى استمرار الفرق الرقابية في تنفيذ جولاتها الميدانية وتكثيفها، داعيا الجميع إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها، بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى، من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.