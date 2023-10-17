أعلنت وزارة السياحة إتاحة تأشيرة الزيارة «إلكترونياً» لمواطني عدد جديد من الدول، تضم تركيا، وتايلند، وبنما، وسانت كيتس ونيفيس، وسيشل، وموريشيوس، إما عن طريق طلب تأشيرة الزيارة إلكترونياً أو مباشرة عند الوصول إلى أحد المنافذ الدولية للمملكة، وبذلك يصل عدد الدول إلى 63 دولة.

تأتي الخطوة الجديدة امتداداً للجهود الرامية لتعزيز انفتاح المملكة وتواصلها مع العالم، إضافةً إلى دعم جهود التنمية والتنوع الاقتصادي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تشمل رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي من 3% إلى أكثر من 10 %، وتوفير مليون فرصة عمل في القطاع السياحي في المملكة.

وبجانب مواطني الـ 63 دولة، تتاح التأشيرة السياحية لـ 7 فئات أخرى، هم المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، وحاملو تأشيرات الزيارة الأمريكية والبريطانية، وحاملو تأشيرات «الشنغن»، وجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تتيح التأشيرة السياحية لحاملها زيارة المملكة لأهداف السياحة أو العمرة خارج موسم الحج، وزيارة الأهل والأصدقاء، وحضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، كما تمنح المملكة أيضاً تأشيرة المرور للمسافرين عبر الخطوط السعودية وطيران ناس للإقامة لمدة 96 ساعة في المملكة قبل إكمال الرحلة إلى وجهتهم النهائية.

وكانت وزارة السياحة قد أطلقت تأشيرة الزيارة في 27 سبتمبر من عام 2019م، وذلك ضمن جهود الوزارة لإتاحة الفرصة أمام السياح والزوار من تلك الدول لاستكشاف ما تمتلكه المملكة من وجهات وإمكانات سياحية هائلة، والمشاركة في الفعاليات السياحية والترفيهية، والتعرف على الثقافة السعودية وتقاليدها الأصيلة.

وتعتزم وزارة السياحة المضي قدماً في التوسع بنظام تأشيرات الزيارة الإلكترونية ليشمل دولاً ومناطق إضافية، تزامناً مع عمليات التطوير والتوسع الجارية للبنية التحتية لقطاع السياحة في المملكة.