التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بالرياض، أمين مجلس أمن الدولة وزير الدفاع لدى جمهورية تركمانستان الفريق بغنتش قوندوقدييف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركمانستان، ومناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون المستقبلي لوزارتي الدفاع للبلدين الشقيقين.

كما بحث الجانبان التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها، إضافة إلى مناقشة عددٍ من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية في موسكو وعشق آباد ومينسك اللواء الركن سعد بن محمد الكثيري.

كما حضره من الجانب التركماني سفير جمهورية تركمانستان لدى المملكة أوراز محمد تشارييف، ومدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة الدفاع المقدم ميردان قوربانقيليتشوف، ونائب مدير الإدارة العامة بوزارة الدفاع المقدم قوربانميرات باتيتشوف.